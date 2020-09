Unir Bienestar + Vinos + Coaching es posible de la mano de Ale Lopez

La joven profesional, se dedica hace años a vincular sus 3 pasiones con resultados maravillosos.

Para conocer más sobre la metodología, sus alcances y beneficios, charlamos con Ale Lopez.

¿Cómo te definirías?

“Me defino como una persona que a lo largo de mi vida me interesé en buscar y encontrar el bienestar, fui incorporando el MINDFULNESS (programa basado en la atención plena para mejorar la calidad de vida de las personas tiene fundamento en las neurociencias), PNL (Programación Neurolingüística conocida como PNL, es un conjunto de modelos, técnicas y recursos destinados a ser aplicados en la vida cotidiana y en la vida profesional)y terapias complementarias. Hoy lo sigo haciendo acompañando a personas, equipos y organizaciones a conectar con sus recursos para lograr este bienestar. Además, soy Coach y GefeB (Gerente de Bienestar y Cultura en las Organizaciones y la Sociedad)”.

¿Cómo unen el humor y el Coaching como herramienta para ayudar?

“En este camino hacia el Bienestar desarrollamos un formato junto a Alejandro Korol, productor de TV/radio, humorista y enófilo llamado COACHING & HUMOR que apunta a incorporar y desarrollar el Humor como actitud de vida y distinción de inteligencia emocional”.

¿Cómo se te ocurrió vincular Vino + Bienestar?

“Aunque no lo creas, me fascine con el mundo vitivinícola hace años y en mi paso por algunas bodegas terminé estudiando Asesoría en Vinos, y allí me di cuenta que Vino y Bienestar tienen muchísimo en común y son una dupla fascinante!”.

Lo que esta bebida generaba en las personas era notable, la gente estaba abierta a escuchar y a aprender sobre vinos y su mística. Además, recordaban y evocaban momentos que estaban anidados en su mente y corazón en los cuales el vino había sido el nexo de estos encuentros… es decir, seguimos conectando con el Bienestar”.

¿Cuál es tu propuesta?

Propongo iniciar un camino juntos hacia el Bienestar, para aprender sobre vinos, emociones, neurociencias y Coaching, entre otras cosas, a través de la metodología de Catar Coaching, creada por la Coach y sommellier Sabrina Curti para poder acercarnos al mundo vitivinícola y conectarlo con el desarrollo personal y de equipos. No importa si sabes o no de vinos o Coaching, lo que necesitas para enamorarte de estos universos son las ganas de ir más allá de tus creencias, “un más allá” de lo que perciben tus sentidos normalmente para llevarlos a un nivel intuitivo, desafiante y disruptivo sobre la realidad que percibís”.

¿A qué nos invitás con tus ideas?

“Los invito a que desafíen sus límites y a salir de lo que ya conocen para conectar con lo primordial y esencial de la vida”.

