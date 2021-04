Toda experiencia es un aprendizaje

NADA ES ERROR, TODO ES APRENDIZAJE

Todo el tiempo nos están ocurriendo cosas, segundo a segundo. A veces las clasificamos rápidamente como “negativas” o “positivas”.

Creemos que cuando nos sucede algo negativo, es un error, que no tendría que haber pasado. Buscamos la manera de pensar “qué hubiera pasado si…” o “esto me pasó por tal o cual cosa”. Tendemos a tomarnos de eso que nos sucede y replantearnos qué hicimos mal, cómo debería haber sido la situación, etc.

Ahora… ¿sirve de algo verlo desde esa perspectiva?

Hacernos las siguientes preguntas nos ayudara ver la situación de otra manera:

– ¿Qué me pasó?

– ¿Para qué sucedió?

– ¿Tenía forma de prevenirlo?

– ¿Qué rescato de lo que me sucedió?

– ¿Qué aprendizaje me llevo?

Sobre todo, me parece crucial prestarle atención a la última pregunta, ya que toda experiencia nos sirve de aprendizaje. Buscarle el lado positivo, ver qué aprendí de esa situación, cómo transformarlo en algo que no quiero repetir.

Diariamente estamos en constante aprendizaje, solamente que no prestamos atención a eso.

Te invito a agradecer por lo que te está pasando, en medio de esa “tormenta”, a buscarle el lado B, rescatar información para que no vuelva a sucederte de la misma manera, para tener herramientas valiosas que te van a durar toda la vida.

Cuando estamos abiertos/as a aprender, a buscarle la otra cara de la moneda y ser protagonistas de nuestra vida, no quedarnos en el rol de víctimas, lograremos una transformación increíble; le abrimos la puerta a que entren cosas buenas.

El error, la negatividad nos cierra de posibilidades. Nos encasillamos en un pozo del cual muchas veces cuesta salir. En cambio, si lo revertimos y convertimos en aprendizaje, nos vamos a sentir más poderosos/as para afrontar lo que nos sucede desde otro lugar.

Como dice la famosa canción… “Nada de esto fue un error” “Los errores no se eligen para bien ni para mal”

¡Nada es un error, todo es aprendizaje!

No soy lo que me sucedió soy lo que elijo ser y hacer con eso.

Fuente: Estefanía Talaván