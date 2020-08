Tips emocionales infaltables

¿Cómo te relacionas con tus emociones? ¿Qué papel juegan en tu vida? ¿Son tus aliadas o enemigas?…

Somos seres emocionales, ellas conviven todo el tiempo con nosotros, no podemos negarlas, hay que hacerlas parte de nuestra vida. Las emociones son específicas y reactivas, es decir que siempre son precedidas de un acontecimiento que las detona.

Por ejemplo… ¿cuándo aparece el miedo? El miedo aparece frente a situaciones inesperadas, llamadas “crisis”. Hay crisis sociales y personales que podemos atravesar.

Las emociones y las crisis tienen mucho en común; ambas invaden y no las estábamos esperando, no las elegimos. Pero sí puedo elegir qué hacer con lo que siento y cómo transitarlas. Una ley llamada “90% ­- 10%”, dice que la vida es 10% lo que nos sucede y 90% cómo reaccionamos a ello.

Lo que pasó, no determina quien sos. Vos sos quien elegís SER y HACER con eso que pasó.

A veces la vida nos sorprende haciéndonos detener y plantearnos variedad de cosas. Vendría a ser como la señal de tránsito de STOP, la cual indica que nos detengamos, y hagamos un parate.

Hay palabras que comienzan con el prefijo “Re”, lo cual nos indica “volver a” como son: redescubrir, resurgir, reorganizarme, resiliencia, entre muchas otras.

Me gusta incluir el significado de la palabra “Resiliencia” la cual significa “capacidad que posee la persona para hacer frente a sus propios problemas y superar los obstáculos”. Nos dice que cada uno de nosotros, internamente POSEEMOS la capacidad para superar las adversidades.

El “volver a”… tiene un gran poder en nosotros debido a que estamos en un constante cambio y aprendizaje. Me motiva pensar que cada día que vivimos, no somos los mismos que fuimos ayer. Haz algo HOY que tu yo del futuro agradezca, ya que nuestras acciones y decisiones de hoy, determinarán nuestro futuro.

El mundo se modifica con el lenguaje, por eso, nuestras declaraciones son poderosas. Las declaraciones de Ignorancia, Aceptación, NO, SI, Perdón, Te amo / Te quiero y Gracias. Son fundamentales ya que, nos permite transitar por la vida de otra forma, más liviana, optimista, y libre de ataduras.

¿Te acordás cuándo fue la última vez que tomaste una decisión de ésas que te pueden cambiar el rumbo de la vida? Mi invitación de hoy es que empieces a prestar más atención a tus decisiones Todo el tiempo estamos tomando decisiones, incluso cuando elegimos NO DECIDIR, estamos decidiendo. Alguien dijo” Si no tomas decisiones, otro las tomará por ti y no pensará tanto en tu felicidad como tú mismo”.

Lo único que tenemos seguro es el aquí y ahora. Ni siquiera sabemos qué pasará dentro de cinco minutos. De esta manera, me pierdo de disfrutar lo único que tengo y lo más valioso… el hoy. Debemos ir por UN DÍA A LA VEZ, UNA COSA A LA VEZ.

Convertir el “¿por qué me pasa esto?” A un “¿Para qué me pasa? ¿Qué enseñanza me quiere dejar?”.

Cuando emocionalmente estamos sanos, físicamente también lo estaremos, cuerpo y alma trabajan en armonía. No escondas tus emociones, aprendé a ser consciente de cada una de ellas; aunque duela, a la larga, siempre va a ser mejor.

Fuente: Estefanía Talaván