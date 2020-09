San Rafael ya tiene su primer supermercado online

¿Sabías lo que es una Dark Store? Este tipo de tiendas, también llamadas “Centros Dotcom” se refieren a un punto de venta minorista o centro de distribución que atiende exclusivamente a compras en línea. Tienda Avanti, el primer supermercado nativo online creado en San Rafael es una de ellas.

En un momento se esperaba que los comercios “offline”, esos negocios tradicionales que todos conocemos, se volcaran a los ‘online’ antes de que muchos emergieran nativamente sin haber nunca abierto sus puertas a la calle. Hoy vemos que muchos negocios son pensados desde el momento 0 de su concepción como negocios esencialmente digitales. En el caso de Tienda Avanti, el modelo de negocio fue diseñado teniendo en cuenta todas las consideraciones que implican un e-commerce, lo que llevó más de 14 meses de desarrollo, contando una fase de mercado de prueba de 1 mes y medio en la que se detectaron y corrigieron errores de logística.

Tienda Avanti es esencialmente un supermercado virtual, que cuenta con una sede de almacenamiento de productos, una plataforma digital con todas las herramientas para comprar de forma cómoda y segura, y un medio de transporte para la distribución de los pedidos. Se creó con el objetivo de digitalizar de una forma más democrática el comercio de ciudades pequeñas como San Rafael, donde competir con vendedores importadores o fabricantes directos de Buenos Aires es muy desafiante. El modelo de negocio está planteado inicialmente como un e-commerce de “Supermercado Online” para luego seguir con diferentes rubros, permitiendo a los minoristas locales contar con todas las herramientas de e-commerce a su alcance.

El desarrollo de Tienda Avanti presentó muchos desafíos a resolver relacionados con el control de stock, la logística y el pago. Estos son temas transversales en cualquier modelo de e-commerce que no necesariamente están vinculados directamente con la tecnología, si no que con una lógica que contemple diversos escenarios imprevistos. Por ejemplo: ¿qué pasa si un cliente acuerda una hora de entrega y por algún imprevisto no se encontrará en el lugar a la hora definida? Todos estos escenarios deben ser contemplados y con un plan de acción para cada uno.

Como la esencia del e-commerce gira en torno a la experiencia de los clientes, se debe garantizar fácil navegación, variedad, accesibilidad, ahorro, y soluciones que hagan la vida de las personas más fácil. Tienda Avanti, entre sus atributos, cuenta con la posibilidad de crear listas predefinidas para que la gente en sus compras repetidas no necesite buscar todos los productos nuevamente. Además, el modelo de negocio está planteado con una política de precios competitivos. Todo el tiempo se hace benchmarking con los competidores para contar con precios inferiores, y cada semana se diseñarán ofertas por artículos y rubros para garantizar un ahorro funcional a cualquier usuario.

Comprar es muy simple, los usuarios ingresan en www.tiendaavanti.com.ar, crean un usuario con su mail o usuarios de redes sociales, y luego navegan por las categorías para agregar productos al carrito; por último definir condiciones de entrega y recibir la mercadería fresca en casa. Con Tienda Avanti, se espera que la gente avance hacia un tipo de compras más cómoda, segura y conveniente.