Reclaman igualdad de trato del comercio local a super e hípercomerciales

La Federación Económica de Mendoza formuló un reclamo por escrito ante la Dirección de Defensa del Consumidor para solicitar igualdad de trato con las grandes superficies comerciales, las que están habilitadas para vender todo tipo de productos, situación que no se le permite a Pymes y comercios en general, lo que viola la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia, especialmente en sus artículos 3, 4, 5, 6 inc. B y concordantes.

Destacamos los logros conseguidos por el aislamiento social obligatorio que ha permitido el achatamiento de la curva de contagios de esta pandemia , pero nuevamente debemos recalcar que la difícil situación económica de las PYMES que son las mayores proveedoras de empleo en nuestro país se encuentra muy debilitada a raíz de estas medidas y que deben continuar sin atención al público

Consideramos que es muy difícil poder consensuar todos los intereses, pero debemos bregar por mantener vivas y activas las pequeñas empresas, evitando un corte en la cadena de pagos y la futura cesación de pagos y quiebras de las mismas que se verá reflejada en los ingresos de cada dependiente de dichas empresas..

Las medidas que se han tomado se ha impedido que los comercios proveedores de muchas mercaderías como ropa, muebles, electrodomésticos y demás insumos que no están relacionados con los elementos básicos para la alimentación e higiene de la población no puedan mantener abiertas sus puertas, ni comercializar directamente sus productos, solo hacerlo a través de medios electrónicos y envíos a domicilio, pero se da la circunstancia de que las grandes cadenas de comercialización de alimentos, bebidas e insumos de limpieza siguen exhibiendo y vendiendo directamente al público todos aquellos elementos que las PYMES comerciales no podemos comercializar de esa manera”.

Por lo expuesto la FEM solicita igualdad de trato con esas grandes superficies a través de los medios que las autoridades consideren más convenientes y reclama que no exista una discriminación hacia asociados que están colaborando dentro de todas sus posibilidades para que nuestro país pueda atravesar esta gran crisis que estamos viviendo, por lo que entendemos que se deberían vallar las áreas correspondientes permitiendo sólo la venta de esos artículos vía on line con entrega por delivery de igual forma que lo debe hacer el resto del comercio de nuestra provincia.