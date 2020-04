¿Radio por Instagram?, sí y creada por un mendocino

La cuarentena por el Covid 19 genera sensaciones de toda índole en las personas que están obligadas a estar en sus casas, a realizar home office porque su trabajo no está dentro de aquellos los cuales tienen permiso de salida. En estas personas “acuarteladas” las ideas pueden sorprender.

He aquí una de las tantas historias que deben circular por allí, y por las que éste stop ha hecho magia…

Facu Zelaya es un joven creativo mendocino, dedicado a las relaciones públicas, comunicación, con excelentes habilidades en medios digitales y fanático de la radio desde que tiene uso de razón, y durante su aislamiento ha logrado con conocimiento y empeño la maravilla de hacer Radio vía Instagram.

“Compré equipos con anterioridad a que decreten la cuarentena (micrófonos condenser, placa, cables, pies, etc) me volví loco para que el IPhone tomara una ficha, tuve que comprar un iRig (aparato para enchufar una guitarra a un iPhone) rabié, me enojé y puteé mucho porque tenía la idea de poder hacer un programa de radio en esta cuarentena, que saliera por Instagram pero que el resto de las cosas de la radio como mensajes, audios, música, llamados, también salieran por ahí. Y qué creen qué pasó? Terminé lográndolo”, cuenta Facu.

Este formato de radio en Instagram que el joven crea con el fin de acompañar a quiénes están en casa en cuarentena, sale en una plataforma no preparada para ello, por problemas de copywriting, derechos, tiempo, etc, los cuales no han sido un impedimento para que cada día a las 20 hs haga su programa “Cuarentena desde casa”, con una duración de una media hora aproximadamente.

Esta genialidad, como tantas que han surgido mientras se transita la cuarentena obligatoria en muchos países del mundo, son dignas de destacar y aplaudir.

IG: @Facuzelaya

FB: https://www.facebook.com/facuzelaya/