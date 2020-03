Mendoza: ventas de febrero cayeron 2,85 % y mejoraron contra enero

La Federación Económica de Mendoza informa que en febrero las ventas minoristas de los locales físicos medidas en cantidades cayeron 2,85 % con respecto a igual mes del año pasado. Esto representa una mejora con respecto a enero pasado cuando las ventas en la provincia habían caído 5,04 %.

El dato de ventas en locales físicos de Mendoza no está muy lejano al relevamiento nacional informado por CAME que arrojó para el mismo mes -2,3 %. Sin embargo cuando CAME promedia las ventas online que están en auge el resultado se reduce a -1,1% .

En la provincia las bajas más leves se verificaron en Alimentos y Bebidas (-1,03%), Juguetería y Artículos Escolares s (-1,17%) e Indumentaria (-1,65), mientras que las más pronunciadas se dieron en Bijouterie, Relojerías y Joyerías (-8,56%) y Mueblerías, Decoración y Textiles para el Hogar (-5,4%), Deportes (-4,89), Ferretería y Materiales de Construcción (-4,50%) y Electrodomésticos y Electrónicos (-4,11).

En Mendoza el consumo del pasado mes se vio favorecido por la mayor cantidad de argentinos que veranearon dentro del país, lo que posibilitó una temporada récord en materia turística, pero también por el mal desempeño de febrero de 2019 cuando el promedio de caída fue del 15 % con algunos rubros que treparon al 18 %.

En el futuro la mejora de las ventas minoristas depende de varios factores:

Inflación: la mensual de enero fue del 2,5 % para Mendoza, que es muy inferior a noviembre y diciembre de 2019. Esto proyectaría una tasa de inflación del año del 30 %, sin embargo los encuestados estiman un 42 % anual.

Tasa de interés de tarjetas: el gobierno puso un tope al interés de las tarjetas de crédito de 55 % de interés anual ya que se detectó que algunos bancos cobraban hasta el 200 %

Paritarias: se han realizado entrega de sumas fijas a cuenta , pero además se están empezando a negociar los incrementos anuales.

En definitiva el aumento de las ventas minoristas dependerá del mejoramiento del poder adquisitivo del asalariado público y privado como así también del desempeño económico de Mendoza

Sobre la medición

El universo que se cubrió en el relevamiento no es el de todos los comercios pymes de Mendoza, sino de aquellos que pertenecen a Cámaras adheridas a Federación Económica de Mendoza, en los principales rubros que concentran la venta minorista familiar

La medición se realizó entre el miércoles 26 y viernes 28 de febrero en los negocios chicos y medianos, localizados en calles y avenidas comerciales de la Ciudad de Mendoza y de varios departamentos de la provincia. No se toman en cuentan las grandes cadenas de ventas.

Para calcular la variación anual promedio de las ventas, se utilizó un promedio ponderado. La consideración de cada rubro se estimó de acuerdo a los datos relevados por CAME para conocer la distribución del consumo.