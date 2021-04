Más de 900 marcas serán parte del Hot Sale

Son más de 234 las empresas que participan por primera vez de Hot Sale 2021. CACE comparte el listado de todas las marcas que formarán parte del próximo evento

La Cámara Argentina de Comercio Electrónico llevará a cabo una nueva edición de Hot Sale, el evento de compras online más importante del país, que se realizará el 10, 11 y 12 de mayo. El objetivo es seguir fortaleciendo la industria y brindarle a los usuarios la posibilidad de comprar online desde casa, con descuentos y opciones de financiamiento en productos de 12 categorías.

CACE contará en esta octava edición con 954 marcas participantes, de las cuales 234 son empresas que se suman por primera vez para formar parte del gran evento y ofrecer sus descuentos.

De las más de 900 tiendas, 184 son empresas radicadas en el interior del país, entre las que se destacan la provincia de Córdoba, Mendoza, Santa Fé, Tucumán, entre otras plazas.

Las 12 categorías disponibles serán las siguientes: Electro y Tecno; Indumentaria y Calzado; Viajes; Muebles, Hogar y Deco; Deportes y Fitness; Bebés y Niños; Cosmética y Belleza; Automotriz; Alimentos y Bebidas, Emprendedores y Servicios, Varios y Solidaridad

“Estamos muy expectantes por esta nueva edición. Contamos con un nuevo récord de marcas participantes para ofrecer a los usuarios descuentos y promociones para comprar online. Además, este evento contará con nuevas categorías y muchas novedades para poder aprovechar durante los tres días de evento. Para estar alerta a estas oportunidades, desde CACE siempre sugerimos registrarse en el sitio oficial de Hot Sale (www.hotsale.com.ar) y suscribirse a las notificaciones para recibir todas las novedades desde las 00 hs de lunes y durante todo el evento”, recomienda Gustavo Sambucetti, Director Institucional de la CACE.

Entre las tiendas online de Argentina que participan de la acción, se encuentran:

Otras empresas participantes:

