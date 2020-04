Los “Re” necesarios de la vida

A veces la vida nos sorprende haciéndonos detener y plantearnos variedad de cosas. Vendría a ser como la señal de tránsito de STOP, la cual indica que nos detengamos, y hacer un parate comenzamos a cuestionar y cuestionarnos nuevos temas o algunos que teníamos pendientes, sean sobre los demás o nosotros mismos. En este texto me voy a enfocar, en lo personal.

Pensaba en la cantidad de personas que se están conociendo a sí mismas ahora. Infinidad de hombres y mujeres que han convivido años, una vida inclusive, con extraños: ellos mismos.

Existen palabras que comienzan con el prefijo “Re”, lo cual nos indica “volver a”. Hoy quiero hablar de algunas palabras que las mismas serían súper necesarias y positivas incluirlas en nuestro diccionario diario, como son: redescubrir, resurgir, reorganizarme, resiliencia, entre muchas otras.

Me gusta incluir el significado de la palabra “Resiliencia” la cual significa “capacidad que posee la persona para hacer frente a sus propios problemas y superar los obstáculos”. ¿Por qué me encanta esta palabra?, porque nos dice que cada uno de nosotros, internamente POSEEMOS la capacidad para superar las adversidades. Sería muy bueno que invirtamos tiempo en hacer crecer esa capacidad, hacernos cada día más resilientes, ponernos en papel de protagonistas de nuestra vida hará que nos convirtamos en responsables de las situaciones y nos incluyamos como parte activa en la toma de posibles soluciones.

Volvernos protagonistas principales será asumir que la resolución a nuestras circunstancias se encuentra dentro nuestro, y no buscar la respuesta afuera, si en realidad está más cerca de lo que pensaba.

El “volver a”… tiene un gran poder en nosotros debido a que estamos en un constante cambio y aprendizaje. Me motiva pensar que cada día que vivimos, no somos los mismos que fuimos ayer, ¿no es buenísimo?, claro que sí !!!! es una super oportunidad de volver a empezar, tomar nuevos caminos, implementar en facetas que no sabíamos que nos gustaban previamente y vincularnos con nuestro propósito de vida.

Son tiempos oportunos para reconocernos, es decir, para volver a conocernos, son momentos para redescubrirnos, reconectarnos y enterarnos que dentro nuestro existen recursos que ni sabíamos que existían. Son las grandes tempestades las que fortalecen a los marineros y de esta tormenta saldremos más resilientes.

Quería compartirles el mito del Ave Fénix, el mismo indica que éste animal renace de sus propias cenizas convirtiéndose en uno mucho más fuerte de lo que era anteriormente.

En este momento te invito a detener la lectura, cerrar los ojos y preguntarte internamente:

● ¿Te sentís identificado/a con el mito?

● ¿Qué áreas de tu vida te gustaría que renacieran?

● ¿Conoces tú propósito de vida?

● ¿Cómo estás guionando tu propia historia?

● ¿Estás siendo el protagonista de tu vida o te consideras actor de reparto?

Haz algo HOY que tu yo del futuro agradezca, ya que nuestras acciones y decisiones de hoy, determinarán nuestro futuro.

Viktor Frankl es un psiquiatra reconocido, que estuvo en un campo de concentración y siguió su vida siendo resiliente. Una de sus frases más impactantes dice: “una experiencia traumática es siempre negativa, pero lo que suceda a partir de ella depende de cada persona. En la mano del hombre está elegir su opción, que o bien puede convertir su experiencia negativa en victorias, la vida en un triunfo interno, o bien puede ignorar el desafío y limitarse a vegetar y a derrumbarse.”

● ¿Cómo estás observando tu vida?

● ¿Qué cambios o transformaciones querés hacer a partir de ahora?

Contenido exclusivo para MASSNEGOCIOS Diario Online

Fuente: Estefanía Talavan

