Llega a Brasil el Banco Digital con más peso de Europa

N26 ha entrado al mercado brasileño. Aunque la competencia puede traer numerosas ventajas tanto para una compañia local como para una multinacional, la entidad financiera digital líder de Brasil, Nubank, podría verse perjudicada con esta llegada.

Esta noticia fue muy esperada por distintos entes, ya que N26 había anunciado por primera vez sus planes para ingresar a Brasil en 2019. Pero los objetivos de la firma fueron virando a lo largo de dicho año y terminaron por dificultar la llegada al país en 2020 por la pandemia. Por aquel entonces, el CEO Valentin Stalf había señalado que representaba una oportunidad mucho mayor que el Reino Unido, donde el banco se retiró a principios del año pasado debido a su preocupación en torno al Brexit.

En cuanto a los objetivos futuros del neobanco estos incluyen alcanzar el equilibrio fiscal a fines de 2021 y recaudar fondos adicionales, antes de salir a bolsa, estimativamente para 2023.

Brasil representa una oportunidad de crecimiento favorable para la compañia alemana, pero no estará exento de desafíos. Esto se debe a que el país sudamericano cuenta con un gran mercado direccionable debido a su alto porcentaje de consumidores no bancarizados. Se estima que 55 millones de personas en Brasil no cuentan con servicios bancarios, lo que representa alrededor de un cuarto de la población total.

Sin embargo, cabe destacar que el 60% de esos consumidores no bancarizados tienen teléfono celular o acceso a Internet, lo que significa que los participantes virtuales como N26 pueden llevar sus servicios digitales a una amplia base de gente conocedora de la tecnología que aún no están arraigados en el ecosistema de servicios financieros de un operador tradicional.

La institución con una ventaja temprana en Brasil en este sentido es Nubank, que tiene en su dominio una parte importante de este porcentaje y probablemente a partir de ahora, pueda representar el mayor obstáculo para el crecimiento de N26, como así Nubank verse perjudicado por la llegada del unicornio.

Nubank es el neobanco más grande de la región por clientes y valoración, con 25 millones de usuarios en junio y una valoración de 10.000 millones de dólares en su última ronda de financiación en julio de 2019. Opera solo en Brasil, Colombia y México, aunque según distintas fuentes, podría estar considerando en expandirse por latinoamérica, lo que presentaría una oportunidad de ampliar su base direccionable de consumidores desatendidos financieramente.

El presidente ejecutivo, David Vélez, atribuyó anteriormente el éxito de Nubank a su novedosa intermediación entre sus clientes y lo digital, y dijo que “las herramientas de finanzas personales tanto en Brasil como en México y Colombia son tan limitadas que Nubank no ha tenido que gastar un dólar en la adquisición de clientes”.

La estrategia de N26 para expandirse y establecerse en Brasil

Por su parte, para captar clientes brasileños, N26 deberá seguir su propio manual de estrategias para ingresar a nuevos mercados e implementar una estrataegia abarcadora de marketing en el país. N26 ha demostrado que puede identificar oportunidades de crecimiento y adaptarse a nuevos mercados, con sus principales mercados fuera de Alemania, incluidos Francia, España e Italia. Solo en los Estados Unidos., acumuló 500.000 usuarios nuevos en el año posterior a su lanzamiento en territorio norteamericano en 2019.

Para lograr un éxito similar en Brasil, N26 priorizará la creación de conciencia de marca: cuando se lanzó en los EE.UU., e neobanco estableció asociaciones de marca para incentivar el uso de tarjetas de débito a través de descuentos y realizó campañas publicitarias generalizadas en áreas de alto tráfico como el transporte público en las principales ciudades de EE.UU. Adaptar iniciativas similares al mercado brasileño podría ayudar a N26 a establecerse e, incluso a la larga, superar a Nubank.

Fuente: iProUP