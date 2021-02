La mejor cita de mi vida: conmigo mismo

¿Cuántas veces en tu vida tuviste citas? Posiblemente varias… pero ¿alguna vez tuviste una cita con vos mismo/a?

Solemos pasar tiempo con otras personas, arreglar para salir a comer o a pasear, siempre acompañados/as para poder hablar y conocer al otro/a.

¿Te pusiste a pensar todo lo que ganarías si compartieras mayor tiempo con vos, justamente? ¿Te conocés realmente como te interesa conocer a alguien?

Se me ocurre que, por más desafiante que parezca, pasar tiempo conmigo misma sería un plan maravilloso en el que ganaría mucho aprendizaje. Imagínate si te harías las preguntas que le haces a otra persona… ¿Qué haces de tú vida? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Qué estudias? ¿De qué trabajas? ¿Cómo te llevas con tu familia o con tu círculo íntimo? ¿A dónde te gustaría viajar? ¿Qué anécdotas divertidas te pasan en la vida diaria?, entre millones de preguntas más.

Es más común arreglarse para esas ocasiones que para estar en casa. Podría ser un momento hermoso el prepararse para verte bien vos mismo/a, ponerte la ropa que más te gusta, producirte como quieras. ¡Solamente para verte bien, vos!

Si yo mismo/a no me conozco, no paso tiempo conmigo, no sé qué me gusta o qué anhelo a futuro, qué cosas me duelen, qué me hace feliz… Es más complejo hacer que otra persona pueda conocerme y saberlo.

¿Cuánto tiempo de tu vida invertís en vos? ¿Cuánto te conoces? ¿Qué tiempo pasas haciendo cosas que te hagan bien a VOS?

Me parece un muy buen plan vestirme, prepararme algo rico para comer, una bebida que me guste… poner música que quiero escuchar o esa película que amo ver y pasar un momento de disfrute conmigo. ¡Es una inversión!

Es más, puede ser todavía más interesante si armo un listado de preguntas que le haría a una persona que estoy conociendo, pero si me las pregunto a mí.

Pasar tiempo a solas no significa no tener a nadie o estar en soledad. Es invertir tiempo en auto-conocerme, soy la persona con la que voy a compartir toda mi vida, si no me llevo bien conmigo, ¿con quién?

Contenido exclusivo para MASSNEGOCIOS Diario Online

Fuente: Estefanía Talaván