La importancia de la reputación digital

Las redes sociales están cada vez más presentes en todos los aspectos de la vida, y el ámbito laboral no escapa de ello. Tanto reclutadores como postulantes utilizan las redes activamente para darse a conocer, y está comprobado que los reclutadores rechazan candidatos con mala reputación digital.

En este marco, Adecco explica la importancia de mantener una buena impresión a través de las redes sociales y las plataformas de videoconferencia.

Está comprobado que actualmente los reclutadores utilizan las redes sociales para conocer mejor a sus postulantes, para descubrir aquellos rasgos que no se ven en un currículum y mucho menos en una entrevista. Asimismo, son los candidatos los que también recurren a redes sociales como LinkedIn, Instagram y Facebook para conocer mejor a la empresa en cuestión.

Por lo tanto, el uso de las redes servirá como un filtro no solo para los reclutadores, sino también para aquellos que estén buscando empleo. Éstos, utilizan las redes como un medio para descubrir puestos acordes a sus capacidades e intereses, en organizaciones que pueden resultarle atractivas o no.

Además de las redes sociales, la cuarentena y el contexto laboral del coronavirus impulsaron las plataformas para realizar entrevistas y reuniones laborales virtuales.

Para mostrar una buena imagen por las plataformas de videoconferencia es importante elegir un buen fondo que sea apropiado, tenga buena iluminación y esté ordenado, donde la persona sea la protagonista. En este sentido, algunas plataformas permiten cargar fondos virtuales, para que sólo se vea la persona y no lo que hay detrás, lo cual también puede ser una buena opción.

También, es necesario probar antes el audio de la computadora o dispositivo, así también como la conexión a internet para no generar interferencias durante la llamada. La mayoría de las plataformas permiten, además, activar o desactivar el video y audio cuando sea necesario. Es importante tenerlo en cuenta para cuando uno no es el que está hablando o para cuando se necesite tener un momento de privacidad.

Muchas veces la experiencia laboral y académica puede ser ejemplar, pero si las plataformas virtuales muestran una personalidad o estilo de vida que no es congruente con la cultura de la organización, las habilidades no serán suficientes para conseguir el puesto. Negarlo, sería no entender que actualmente las redes nos permiten una amplia visión y un conocimiento generalizado de todos aquellos que tengan una cuenta, lo que conlleva responsabilidad y un determinado cuidado.

Lo que conocemos como reputación hoy no escapa de aquello que construimos en nuestras redes. Lo que publicamos, la forma, las palabras utilizadas, todo lo que exponemos en las redes crea nuestra reputación digital; nos muestra ante el mundo de determinada forma. Y es esa forma la que hoy se toma como verdadera, debido al alcance que han tenido las redes con el pasar de los años.

Las plataformas que más influyen en la reputación digital son LinkedIn e Instagram, seguidas por Facebook (en menor medida), que continúa presente en varias búsquedas e investigaciones de reclutadores y postulantes.

En cuanto a LinkedIn, será lo más parecido a aquello expuesto en la entrevista, con información ampliada y datos relevantes, exclusivamente profesionales y académicos. Pero es en Instagram y Facebook donde se crea la reputación digital personal. Se expone un estilo de vida y una forma de presentarse ante los otros, que deja entrever inevitablemente una personalidad y una forma de ser e interpretar el mundo.

Cada red social tiene su lenguaje y su tópico de publicaciones. Es importante entender cada uno de ellos, y seguir una línea lógica y acorde en cada una de las mismas.

A continuación, consejos para crear una imagen positiva en Internet: