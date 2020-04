Entrevista a May & Flor, creadoras de Gitanas

Jóvenes, valientes y emprendedoras, con una visión del negocio que ha cambiado la forma en que se acostumbraba a publicitar… May & Flor encontraron en Gitanas una nueva forma de crecer y hacer lo que les hace feliz !

Entrevistadas: May & Flor

May & Flor Compañía : Gitanas

: Gitanas Nacionalidad de la empresa: Mendoza – Argentina

En relación a Gitanas:

¿Cómo surge la idea de Gitanas?

Gitanas surgió en un principio como la idea de crear un espacio virtual al cual recurrir para poder conocer nuevas propuestas gastronómicas en Mendoza. Vimos que si uno quería salir y descubrir, por ejemplo, un nuevo restaurante, no había ningún lugar donde buscar referencias acerca de cómo era el servicio ni cuanto nos podía costar. Como somos de salir mucho con amigos, propusimos en el grupo, comenzar a ir a lugares nuevos, que nadie conociera y hacer sobre esos locales una reseña en “Gitanas”, como un hobby. Todo empezó como algo gastronómico, pero como la mayoría de nuestros seguidores desde un principio fueron mujeres, y nos pedían que tratemos otros temas, comenzamos a generar material de estética y moda, entre otros temas.

¿Cuál es el modelo de negocio de Gitanas?

Podríamos decir que nuestro modelo de negocio es brindar un espacio de publicidad en redes sociales y a través de nuestro blog a pymes y emprendedores. También nos dedicamos paralelamente pero muy conectado con Gitanas al manejo de redes sociales a comercios.

¿Cuáles son sus objetivos?

Nos gustaría crecer no solo a nivel provincial sino a nivel nacional. Hay muchos pequeños emprendedores o comercios que están iniciando que tienen un producto fantástico y hoy en día con las redes sociales, tiendas online y envíos, es muy fácil llegar a ellos y nos gustaría poder promocionar emprendedores de todos lados desde nuestra página. Las dos somos fans de encontrar nuevos diseñadores y tiendas de otras provincias en las redes y sería genial que esos nuevos comerciantes encuentren en Gitanas un lugar donde se puedan dar a conocer.

¿Cómo dimensiona el impacto que tiene Gitanas como principales influencers mendocinas?

En marzo cumplimos 3 años desde que iniciamos con este proyecto. Al principio fue un hobby pero cuando vimos que tenía mucha perspectiva de crecimiento decidimos estudiar y perfeccionarnos para darle vuelo a Gitanas. Y el impacto se nota cada vez más desde la gente que nos saluda por la calle hasta el crecimiento de seguidores orgánicos que vemos en la página. Todo eso nos hace ver que existía una necesidad en Mendoza, que la gente buscaba un formato como el nuestro y que nosotras pudimos cumplir con esto.

¿Son una pyme que brinda servicios, contenido y diversión a personas de qué generación?

Nuestro público mayoritario tiene entre 30 y 35 años, nosotras tenemos 33, por eso podemos decir que nuestros seguidores son de nuestra generación y por eso se identifican no solo con lo que subimos a las redes sociales, sino con nosotras, con nuestra vida privada, con lo que nos gusta, etc. Esto hace que se genere muy buen feedback con el público.

¿Cuál es el valor más importante que aportan a sus seguidores?

El valor más importante es que nos mostramos tal cual somos. Somos muy genuinas en las redes, no fabricamos un personaje para Gitanas y eso genera mucha empatía con nuestros seguidores.

Otro punto importante es que somos auténticas con nuestras reseñas. Cuando un lugar no nos gustó para nada (algo que paso en muy pocas ocasiones) no lo subimos y le damos nuestro parecer al dueño o encargado. No nos parece bien subir reseñas malas, ya que entendemos que atrás de cada negocio hay mucho esfuerzo, lo único que esperan es que les vaya bien y una mala publicidad puede ser fatal. Cuando algo no nos copa tanto lo ponemos como un detalle a mejorar, también pasa en muchas ocasiones que influye el gusto personal de cada uno, a mí me puede gustar más las pizzas a la piedra y a otros la pizza de molde por ejemplo.

Además somos muy informativas, ya que en nuestras reseñas ponemos todos los datos que son importantes para nuestros usuarios, por ejemplo, los precios, algo que hoy en día es esencial a la hora de decidir a donde ir o que producto adquirir. Otra cosa que nos distingue es que ponemos fotos “caseras” algo que dista mucho de la típica foto publicitaria.

Desde un principio nuestro lema ha sido escuchar a nuestros seguidores, para eso no solo leemos todas las peticiones que nos realizan tanto por mensaje privado como en comentarios de los posteos, sino que también prestamos mucha atención a las estadísticas de nuestras redes así podemos ver si lo que subimos agradó o no. Nos gusta destacar que somos una comunidad que nos debemos tanto a nuestros seguidores como a nuestros clientes, por eso somos muy flexibles y nos adaptamos a lo que nos piden. Por ejemplo en la época de cuarentena creamos un destacado con todos emprendedores y comercios que están trabajando con delivery, algo que nos pedían mucho, entonces de este modo cumplimos con nuestro seguidores, dándoles un servicio útil y al mismo tiempo ayudamos a aquellos comerciantes que están trabajando dándoles publicidad.

¿Qué opinión les merece la influencia de la mujer en el manejo de empresas?

Creemos que las mujeres, a pesar de seguir un poco relegadas en el ámbito laboral, están posicionándose cada día más en las empresas. Esto es no solo por características propias de cada mujer sino por las ganas de superación que se genera, en parte, como respuesta a esta relegación y diferencias salariales en comparación con los hombres, que históricamente hemos soportado. Nos encanta este empoderamiento que vemos, no solo en el afán de llegar a altos puestos en empresas, sino también en animarse y fundar su propio emprendimiento, ser sus propias jefas. Con Gitanas hemos conocidos muchísimas mujeres que se animaron, dejaron un trabajo donde no las valoraban o simplemente no cumplía sus expectativas, fundaron su empresa y hoy tienen emprendimientos exitosos. Creemos que naturalmente la mujer está preparada para afrontar múltiples targets a la vez y eso hace que seamos muy competentes para ser líderes en cualquier empresa, sea propia o no.

¿Cuáles son sus principales fuentes de ingresos?

La principal fuente de ingreso es la publicidad que comercios o eventos pautan con nosotras.

En relación a May & Flor:

¿Qué hacían antes de Gitanas? ¿Lo siguen haciendo o se dedican 100% al emprendimiento?

Las dos seguimos trabajando de nuestras profesiones, yo, May soy abogada y Flor es diseñadora. Esto implica un doble esfuerzo y un doble desafío.

¿Qué estrategias utilizan para impactar a sus seguidores y clientes?

Algo que tratamos de hacer siempre es mantener la estética del feed e historias, sobre todo en Instagram que es una red social muy visual. Para eso nos viene genial el trabajo de Flor que al ser diseñadora arma las gráficas y plantillas que utilizamos.

Otra estrategia es estar atentas a las novedades en cuanto a comercios, inauguraciones, eventos en Mendoza para llevarles la primicia a nuestros seguidores.

¿Cómo actúan frente a reclamos de clientes o seguidores insatisfechos en RR.SS?

Siempre respondemos los mensajes sean buenos o críticas. Tenemos claro que no se puede conformar a todo el público, pero en general no tenemos mensajes malos.

Nos ha pasado que algún seguidor nos dice que fue a un comercio que recomendamos y su experiencia no fue buena, en ese caso le decimos que lo mejor es comentar que sucedió al comercio para que este pueda corregir el error. También en ocasiones algunas personas no consideran válida esta nueva forma de publicidad, que nuestro tiempo y trabajo vale, pero en el mundo este servicio es tendencia.

Muchas áreas de publicidad, diseño y marketing tienen la característica de ser difíciles de presupuestar y no son del todo valoradas, pero para quienes entienden estos nuevos métodos de publicidad les parece una excelente propuesta, prueban nuestros servicios y nunca hemos recibido críticas o comentarios disconformes con lo que brindamos, todo lo contrario, siempre el cliente queda súper satisfecho.

Más allá de su estilo de liderazgo, ¿cuál es el talento personal de cada una y que aplican a su trabajo diario en Gitanas?

Flor trabaja con las RR.SS de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, y las dos, por otro lado, tenemos varios clientes como community managers, esto es de gran ayuda ya que la experiencia laboral que ganamos manejando redes sociales la volcamos en Gitanas.

Por otro lado Flor se encarga de la estética de la página, de buscar tendencias y yo de la redacción de los posteos y notas, además soy muy constante con el control de las redes, que no falte material para subir, medir estadísticas, contestar todos mensajes que nos llegan, etc.

En cuanto al material que subimos, a mí me gusta mucho la cocina, entonces sumo recetas y consejos culinarios y Flor es más de las manualidades, por lo que hace tutoriales, y al ser mamá, incorpora consejos para las madres del público.

¿Cómo piensa que será el mundo laboral con el gran crecimiento de las RR.SS?

¡El mundo laboral ya cambio! Hoy en día las redes sociales son todo. Si querés que tu negocio sea un éxito tenés que abocarte a que tus redes sean funcionales. La gente lo primero que hace cuando escucha sobre una marca es buscarla en redes y si la primera imagen es mala puede ser fatal. Cada día las profesiones se ligan más con las RR.SS lo vemos desde la creación de LinkedIn hasta la cantidad de, por ejemplo, estudios jurídicos que tienen sus perfiles en Instagram donde ofrecen sus servicios y resuelven consultas. Por eso es muy importante cualquiera sea la profesión, aprender a venderse de manera correcta en redes sociales: hoy es nuestra carta de presentación.

¿Cuál es el legado que quieren dejarle en sus seres queridos?

¡Muchas cosas! Pero si tuviéramos que elegir una, creemos que algo muy importante es la cultura del esfuerzo, de la superación. Puede que tus condiciones de vida o familiares sean más fáciles o más difíciles pero lo que importa es crear tu propio camino, tu legado, tratar de superarse, crecer y fundamentalmente haciendo lo que te gusta y hace feliz.

En pocas palabras… ¿quién es May?

Soy una persona sumamente inquieta que siempre tiene varias cosas en mente, proyectos, cursos, trabajos etc. Soy muy emprendedora.

Me considero muy optimista, siempre trato de ver el lado bueno de las cosas, todo pasa por algo y nos deja enseñanzas.

Soy muy exigente conmigo misma y cuando las cosas no salen como deberían, soy un poco dura.

Por ultimo puedo decir que soy muy divertida, me gusta disfrutar de mis afectos y siempre dispuesta a vivir nuevas experiencias.

En pocas palabras… ¿quién es Flor?

Me considero una persona alegre y creativa, todo lo que emprendo trato de hacerlo porque me gusta, trabajar de lo que nos interesa es para mí la manera más linda de vivir. La comunicación y el diseño me parecen un trabajo muy dinámico y eso permite que nunca me aburra, ¡siempre tenemos nuevos desafíos! Me gusta también cuidar mi tiempo personal y tener espacio para disfrutar de mi familia y amigos.

Entrevista exclusiva para MASSNEGOCIOS Diario Online