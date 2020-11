Entrevista a Lorena Henriquez, Directora Perfil Humano

Entrevistada: Lorena Henriquez

Lorena Henriquez Cargo: Directora Perfil Humano

Directora Perfil Humano Nombre de la compañía : Perfil Humano

: Perfil Humano Nacionalidad de la compañía: Argentina

En la actualidad hay muchísimas personas talentosas en el mundo laboral, lo importante es saber encontrarlas; para ello, entrevistamos a Lorena Henriquez, quien cuenta con una amplia experiencia en Recursos Humanos

¿Cuál es el modelo de negocio de Perfil Humano?

Perfil Humano es una consultora de RRHH nuestro desafío es acompañar a nuestros clientes en el análisis y entendimiento de su organización alineando el capital humano a su negocio.

Estamos convencidos que estando cerca de nuestros clientes logramos alcanzar mejores resultados. Nuestro diferencial es brindar un servicio personalizado, pensar y analizar junto a nuestros clientes, entender la problemática de la gente alineados al negocio y ayudar a tomar las mejores decisiones.

Nuestros principales servicios son:

Selección : Selección, Reclutamiento, Examen Psicotécnicos, Outplacement

Selección, Reclutamiento, Examen Psicotécnicos, Outplacement Gestión de Talento: Gestión del Desempeño, Evaluación de Potencial, Descripción de Puestos

Gestión del Desempeño, Evaluación de Potencial, Descripción de Puestos Clima Organizacional: Encuesta de Clima, Coaching, Gestión de Beneficios Informes Salariales, y lo más innovador es nuestro Programa de Inserción Laboral y Programa de Cambio Laboral a través de nuestra página de cambiolaboral.com.ar

¿Cuáles son sus objetivos?

Nos especializamos en encontrar y desarrollar el talento que la empresa necesita con una amplia experiencia en Recursos Humanos.

¿Cómo dimensiona el impacto que tiene Perfil Humano como empresa dedicada a los RR.HH?

Es indudable la relación directa que existe entre la calidad de los RR HHH y la rentabilidad empresarial. Perfil Humano impacta en las decisiones y acompañamiento de las empresas. Las empresas deben seguir reinvirtiendo en los RR HH pues serán ellos los que nos garantizarán la sustentabilidad en el tiempo y los que nos darán la ventaja competitiva.

Si los procesos de reclutamiento, selección, incorporación y capacitación no son de los mejores, las empresas no tendrán a las personas más competentes para desempeñar el cargo. Y por tanto los procesos ejecutados serán ineficientes y costosos.

¿Son una compañía que brinda servicios a personas que qué generación especialmente?

NO hay una generación especial es para todos aquellos que busquen trabajo.

¿Cuál es el valor más importante que aportan a sus clientes?

Nuestro diferencial es brindar un servicio personalizado, pensar y analizar junto a nuestros clientes, entender la problemática de la gente alineados al negocio y ayudar a tomar las mejores decisiones.

¿Cuántas personas trabajan en la compañía?

Dos personas mi socio Gaston Kovalenko y yo Lorena Henriquez.

¿Cuál es su política respecto de la incorporación de la mujer en la gestión y dirección de su empresa?

En Perfil Humano nos adaptamos a esa necesidad de la incorporación de las mujeres de forma plena y activa en condiciones de igualdad, pues sólo de esta manera, se pueden obtener resultados competitivos.

La incorporación de las mujeres al mercado laboral está suponiendo un reto para las empresas, implicando un nuevo enfoque de las políticas de recursos humanos. Pero su incorporación al mercado laboral supone enfrentarse a numerosos obstáculos, no sólo de carácter normativo.

¿Cuál es la principal ventaja que tiene su empresa para competir en el mercado?

Atención personalizada y profesionales con conocimiento y experiencia en RRHH

¿Cuáles son sus principales fuentes de ingresos?

La selección de personal es nuestro fuerte y lo complementamos con amplia gama de servicios que brindamos a nuestros clientes.

¿Cuál fue el momento más difícil que les tocó atravesar como empresa?

Buscamos reinventarnos permanentemente la pandemia genero una situación de cambio para todos y nos reinventamos generamos informes de valor para nuestros clientes y nos capacitamos en tendencias de RRHH, nos certificamos en PDA herramienta de Test Conductual para dar más servicio a nuestros clientes.

Desarrollamos un Programa de Inserción Laboral y Programa de Cambio Laboral (cambiolaboral.com.ar)

Creo que cada crisis te exige salir de tu zona de confort para buscar nuevas oportunidades.

En relación a Lorena:

¿Cuál es el principal atributo que lo/la destaca personalmente en la gestión directiva?

Soy empática, confiable y con escucha activa, orientada a las personas eso me permite ser una mujer de negocios.

¿Qué estrategias de trabajo en equipo utiliza para llevar adelante su gestión?

Soy bastante flexible e innovadora a la hora de gestionar equipos. La experiencia me ha vuelto más sabia. Alguna de las estrategias más importante es mantener la motivación alta.

¿Cómo actúa usted como líder de la compañía frente a reclamos de clientes insatisfechos en RR.SS?

Intentamos entender bien cada caso en particular y hacer todo lo posible para mantener la confianza de nuestros clientes. Por mucho que te esfuerces o muy bien hagas tu trabajo, siempre va a haber quien no esté del todo satisfecho con los resultados.

Más allá del estilo de liderazgo, ¿cuál es el talento personal que lleva todos los días a su trabajo?

Nunca quedarse en el problema. Delegar con confianza en el otro.

Mente abierta, capacidad de escucha y búsqueda de soluciones.

¿Cómo piensa que será el mundo laboral con una irrupción tan alta de la tecnología?

Estoy segura de que el mundo del trabajo en el futuro será aún mejor que hoy.

La tecnología siempre tendrá un impacto en el trabajo y nos ayudará a ser más eficientes y efectivos.

¿Cuál es el legado que quiere dejar en sus seres queridos?

Mi legado es “dejar huella”, trascender y que me recuerden por las acciones que he realizado por haber dado trabajo a tanta gente eso me dignifica como persona. El valor de la familia, de hacer bien las cosas, de esforzarse y luchar por un ideal

En pocas palabras… ¿quién es Lorena Henriquez ?

Es una profesional que no le teme al riesgo y asume con responsabilidad y perseverancia cada emprendimiento con visión de futuro. Se capacita constantemente buscando la eficiencia en su gestión. Trabajar dignifica al hombre, y disfruto de poder ayudar en algo tan importante como dar trabajo. Verdaderamente me hace feliz.