Entérate de si te han bloqueado en Instagram

Independientemente de si tienes la aplicación para móvil o si usas Instagram web, siempre es posible saber si te han bloqueado. Es decir, si de pronto ya no te aparecen las publicaciones de esa persona o ya no puedes enviarle mensajes directos, probablemente te hayan bloqueado. Para estar completamente seguros bastará tener en cuenta estos consejos que se describen a continuación.

Cómo darte cuenta de que te han bloqueado en Instagram

Si el bloqueo es reciente es posible que aún puedas tener acceso al perfil del usuario, bien sea a través de tu móvil o del Instagram web. Esto se debe a una falla de la plataforma, y puede servir para que te des cuenta de un posible bloqueo.

Sin embargo, la manera más fácil de enterarte si te han bloqueado es buscando el nombre del usuario en la red social. Si no te aparece en los resultados o te sale como no disponible, no tengas dudas, pues claramente te ha bloqueado.

Para hacer lo anterior, es necesario que entres en la web de Instagram desde tu ordenador. En caso de que puedas ver las fotos de perfil sin identificación, pero no cuando estés usando la cuenta, entonces no hay duda de que has sido bloqueado.

Es importante tener presente que esta revisión solo la podrás hacer desde la web, porque es donde es posible escribir la URL que te llevará directo al perfil del usuario que estás buscando.

En caso de que no recuerdes el nombre de perfil de esta persona que estás buscando, entonces difícilmente podrás obtener una respuesta satisfactoria. Lo recomendable en ese caso es utilizar otra cuenta diferente, por supuesto, registrada en Instagram y así buscar el nombre a ver si es posible localizar a la persona que estás buscando.

Una cuestión a tener en cuenta es que Instagram tiene la opción que permite bloquear a alguien de manera tal que esta persona no pueda ver sus historias. Si esto pasa, no hay manera de saber si se trata de este tipo de bloqueo. Quizá la forma de darse cuenta es apelando al sentido común.

Es decir, si un usuario que constantemente sube historias de repente deja de hacerlo, lo más probable es que te haya bloqueado y tú ni cuenta te hayas dado. Sin duda, a esa persona no le interesa que sigas viendo lo que publica o tal vez el bloqueo se deba a otra razón.

En tal caso, lo recomendable es respetar la decisión de esa persona, ya que no quiere que accedas a su perfil y que probablemente prefiere resguardar su privacidad, aunque sea un poco. Puede ser que esta persona considere tus constantes etiquetas o menciones en publicaciones una especie de agresión a su intimidad, por lo que prefiere mantenerse al margen y evitar ser molestado.