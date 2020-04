El boom del teletrabajo tiene en Mendoza su proveedor más fiel

El teletrabajo no es una modalidad nueva para las empresas, pero no en todos los países se implementa en la misma cantidad de personas, pues en algunas profesiones es más sencillo trasladar la oficina a la casa y en otros rubros no.

El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento brinda datos de la última EPH (Encuesta Permanente de Hogares) y expone que 11,7 millones de trabajadores de Argentina, entre 3,1 y 3,3 millones de trabajadores se dedican a tareas que podrían ser realizadas desde el hogar por medio del teletrabajo. No obstante, entre 8,3 y 8,5 millones de trabajadores no puede trasladar sus tareas diarias al mundo digital.

Koiron, la empresa de tecnología originaria del departamento de General Alvear, Mendozaofrece entre varias alternativas de soluciones para empresas, que los equipos de trabajo desarrollen sus actividades home office con una herramienta de uso sencillo en esta época de crisis sanitaria mundial.

La fusión de Koiron con la empresa sanrafaelina Possumus especialista en herramientas tecnologicas, son representantes y socios de Microsoft, cuya alianza implica que Koiron es en Mendoza, Partner Microsoft Silver de una herramienta altamente competitiva para teletrabajo y videollamadas 100% segura.

Fernando Bulczynski, chief Growth Officer de la compañía Possumus, comenta que la demanda para aplicar Microsoft tanto en empresas como así también en instituciones, Gobierno y sector de la educación, ha crecido entre 600 y 700%, es decir, un crecimiento de casi 500.000 cuentas nuevas de Microsotf en Argentina, lo cual es un número más que elevado.

Hoy en día, uno de los segmentos de Microsoft llamado Microsoft Teams gana por excelencia en servicio, seguridad y fácil implementación, ya que reúne y coordina todas las herramientas de Office que la mayoría de las personas ya conoce como Word, Excel, Power Point, dejando a la vista, los grandes problemas de seguridad que brindan otras plataformas, como es el caso conocido de la plataforma de moda Zoom. La propuesta de Possumus con Microsoft Teams es ofrecer funciones de chat interno, videollamadas, videoconferencias y planificador de tareas, entre otras.

Microsoft tiene presencia en Argentina, España, Estados Unidos, República Dominicana y Panamá y por esta pandemia Covid-19 brinda por 6 meses su cuenta Esencial y un migrador de Google hacia Microsoft completamente gratis para sectores de educación, ONG y Gobiernos, liberado de IVA e impuestos.

La cuarentena ha apurado la llegada del teletrabajo ha llegado para quedarse y buscar alternativas para trabajar con seguridad y confianza es fundamental.