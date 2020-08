El 34% de empresas de electrónica operaron con rentabilidad negativa en el primer semestre

La Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEEL), con la colaboración de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), realizó un informe que refleja la situación de la industria durante el primer semestre del 2020.

Durante la primer parte del año se evidenció un escenario complicado para el sector, en este sentido el 34% de los empresarios indicó haber operado a un nivel de rentabilidad negativo. De ese porcentaje, se observa un 35% de esas empresas son micro, pequeñas y medianas.

José Tamborenea, presidente de CADIEEL, expresó: “Sabemos que hay un gran esfuerzo por mantener la actividad y el empleo desde lo público, pero a pesar de ello la situación se va agravando en las empresas. Hay que comenzar a devolver los créditos que se tomaron para salarios, pero no hay inversiones en energía y tampoco en iluminación. Si no se recupera el mercado de las obras públicas de manera urgente, las empresas de estos dos sectores estarán en riesgo de cierre. Además, necesitamos que las provincias y municipios paguen las facturas pendientes para no condenar a las Pymes y a todos sus empleados.”

A pesar de que la actividad de la industria disminuyó por la pandemia y la situación que conlleva, el 42% de los empresarios realizó inversiones durante los primeros seis meses del año, las que fueron destinadas a maquinarias y equipos principalmente, seguido del desarrollo de nuevos productos y para construcción de instalaciones y obras civiles. La inversión realizada fue de un 6,7% de las ventas obtenidas.

“Pese a todo, el empresariado es optimista porque su adn industrial lo lleva a pensar siempre en salir adelante, pero para la reactivación se necesitan herramientas financieras, no hay capital de trabajo disponible en la industria. Hay que compensar los IIBB provinciales, no se puede seguir acumulando créditos falsos que nunca te devuelven” agregó Tamborenea.

Todas las empresas que están en funcionamiento, lo hacen adhiriendo al protocolo homologado por la provincia de Buenos Aires entre ADIMRA y la UOM; un acuerdo muy extenso que contempla diversas situaciones que incluyen desde la recepción de empleados y proveedores en planta hasta un control y seguimiento de la situación familiar del trabajador. Esto implicó un aumento considerable en el costo operativo.

Las expectativas de producción para los próximos tres meses no presentan cambios en relación al mes anterior, lo que genera preocupación entre los empresarios del sector ya que el 43% de las empresas prevé una caída en los niveles de actividad.

En cuanto a inversiones futuras el 60% de los empresarios que las realizaron durante el primer semestre, esperan mantener lo realizado. Y de las empresas que realizaron ventas al exterior, el 67% no espera cambios en los niveles de exportación para los próximos tres meses. Por otro lado, solo el 11% espera un aumento en las exportaciones.