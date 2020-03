Dispositivo inteligente mejora la vida de personas no videntes

OrCam MyEye 2.0 es un revolucionario dispositivo que, colocado magnéticamente en la montura de los anteojos, impulsa la independencia de las personas con ceguera, baja visión o dificultades para la lectura a través de la lectura de textos y la interpretación de imágenes.

Según una estimación del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), casi 900.000 personas tienen algún grado de discapacidad visual en la Argentina. De ellas, el 96,4% manifestó tener “mucha dificultad para ver” y el 3,6% restante indicó que “no puede ver nada”. Para ellos OrCam Technologies, la compañía responsable de los sistemas de visión artificial más avanzados del mundo para personas ciegas, con baja visión o con dificultades para la lectura, desarrolló una tecnología de vanguardia, OrCam MyEye 2.0, que permite oír lo que se no ve, a través de la lectura y el reconocimiento visual.

Este revolucionario dispositivo mejora la calidad de vida de las personas con discapacidad visual, permitiéndoles saber, por medio del audio, lo que dice cualquier libro o revista, un cartel de la calle, el menú de un restaurante, reconocer rostros, elegir un producto en la góndola de un supermercado o saber el color de una prenda en un local de ropa y pagarla con el monto exacto. OrCam permite acceder de forma auditiva a todas estas necesidades diarias.

“Lo primero que hago cuando me levanto a la mañana es colocarme el dispositivo, me cambió la vida”, afirma Milagros Soria, usuaria de OrCam que vive en La Rioja; tiene 19 años y se encuentra cursando el último año del secundario. Y agrega: “Lo uso para que me traduzca a audio los textos del colegio y las novelas que leo. Además, la cámara identifica carteles y señales y los traduce y también detecta cuando se acerca una persona y me avisa si se trata de un joven o una persona adulta para que yo pueda iniciar una conversación”.

El OrCam MyEye 2.0, impulsado por Inteligencia Artificial, es un dispositivo de tecnología asistiva, en formato wearable, resultado de una intensa investigación y desarrollo de un equipo experimentado en los campos de la visión computarizada y el aprendizaje automático.

¿Cómo funciona? El dispositivo de OrCam MyEye 2.0 se coloca magnéticamente en la montura de los anteojos del usuario y pesa 22,5 gramos. Es la única tecnología de visión artificial wearable que se activa mediante un sencillo gesto intuitivo de apuntar con el dedo o simplemente siguiendo la mirada del usuario, lo que permite su uso con las manos libres y sin necesidad de un smartphone o Wi-Fi. Es inalámbrico, muy ligero y compacto y tiene el tamaño de un dedo.

“Nuestra misión es aportar más autonomía a las personas ciegas, con baja visión o que tienen dificultades para la lectura, incluida la dislexia y otros trastornos, para que puedan estudiar, trabajar y vivir sus vidas con un alto grado de independencia”, destaca Ziv Aviram, cofundador, presidente y director ejecutivo de OrCam. “Para impactar de la forma más efectiva en la calidad de vida de nuestros usuarios, en OrCam continuaremos innovando y contribuyendo a la humanidad a través de la tecnología de vanguardia de la visión artificial”.