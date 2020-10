Los seres humanos tenemos infinitas cualidades y características. Muchas están en la mayoría de nosotros. Pero también hay caracteres que te convierten en una persona única e irrepetible.

Eso que te vuelve distinta/o a los demás. Lo que se destaca en vos. A esa diferencia que posees se la llama “Diferencial”.

¿Qué es un diferencial? Es aquello en lo que te destacas, que sabes realizarlo mejor que nadie, que te sale de manera natural y disfrutas haciéndolo.

Tu diferencial es lo que marca tu talento, habilidades, conocimiento, lo que demuestra tu verdadera esencia.

Si hasta el momento no te diste cuenta de cuál es la característica que te hace resaltar, te recomiendo realizar un trabajo de autoconocimiento en el que te preguntes:

¿Qué es lo que me vuelve singular?

¿En qué soy creativo/a?

¿Hay algo que naturalmente hago y me sale muy bien?

¿Por qué me elegirían si hay un montón de personas que realizan la misma actividad?

¿Qué es eso que elegís de vos?

Es importante saberlo, ya que hará que muestres tu esencia, tu forma de ser de una manera superior. Te verás con mayor seguridad, impronta y resaltarás desde otro lugar.

Mostrar tu diferencial te hará acercarte a las personas siendo vos mismo/a y sabiendo en qué te destacas.

Puedo destacar en mí la sonrisa, mi buen humor. Eso no quiere decir que todos los días sean felices o que no esté transitando dificultades. Pero a pesar de esto, yo elijo sonreír.

Muchas de las personas que me eligieron como Coach, luego de preguntarles qué habían visto en mí, (Ya que Coaches existen un montón en el mercado) me resaltaron mi ser auténtica, espontánea, mi sonrisa, humor, etc. Y me dijeron “Esto es lo que yo necesito” “Sos vos la persona que elijo”.

Vos ya conoces cuál es tu diferencial. Esto que vos ves en vos, ¿otros te lo han hecho saber? ¿Te lo reconocieron? que otra persona te lo confirme es un hermoso reconocimiento.

No escondas tus cualidades y virtudes. Mostrale al mundo lo que sabes hacer, sos un regalo.

¡Hace que tu diferencial marque la diferencia!

Contenido exclusivo para MASSNEGOCIOS Diario Online

Fuente: Estefanía Talaván