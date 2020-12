¿Cómo cierran las empresas un año atípico?

El 77% de los encuestados aseguró que no realizará ningún evento virtual para reemplazar la clásica fiesta de fin de año. Aun así, la mayoría (74%) coincide con que esta decisión influye en la motivación del personal. Más de la mitad de las empresas consultadas vieron afectada su facturación a causa de la pandemia.

Adecco Argentina consultó a 202 compañías, entre PyMEs y grandes empresas con operaciones en el país, sobre cómo cerrarán este año tan atípico colmado de cambios e incertidumbre.

El 77% expresó que no realizará ningún evento, ni siquiera de forma virtual, para despedir el 2020. Este dato contrasta claramente con el 2019 cuando un 55% realizó algún tipo de celebración.

Sin embargo, y más allá del evento en sí, la mayoría de las empresas encuestadas agasajará a sus empleados de alguna forma en el marco del cierre del 2020. El 65% enviará una caja navideña, el 20% una gift card, el 10% realizará un envío gastronómico y solo el 5% regalará experiencias.

En cuanto a si esta decisión afecta e influye en la motivación de los empleados de cara al año siguiente y en lo que queda de éste, teniendo en cuenta la nueva normalidad y los constantes cambios e incertidumbre; el 74% coincidió en que sí afecta, mientras que un 26% expresó que no es tan relevante.

¿Cómo cierran el año las empresas?

En cuanto a si la pandemia impactó en los números de la empresa, un 53% aseguró que su facturación se vio afectada debido a esta situación. No obstante, un 39% destacó que no fue así. El 8% restante decidió no responder.

En ese marco, un 39% destacó que, pese a todo, cierra el 2020 de manera estable, a la vez que un 46% aseguró que lo hace dominado por la incertidumbre y un 15% con problemas económicos y reducción de personal.

Metodología del relevamiento

Empresas relevadas: 202. Pequeñas, medianas y grandes. Locales e internacionales. Encuesta electrónica autoadministrada y anónima.

Cobertura Geográfica: Todo el territorio argentino

Período de relevamiento: Noviembre 2020