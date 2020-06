Argentina, con el mayor índice de mortalidad por tránsito

Son la primera causa de muerte en menores de 35 años en el país. En general, la mayoría de los sucesos se da por no respetar las normas de tránsito.

El 10 de Junio se celebra el Día Nacional de la Seguridad Vial en conmemoración al día en que se modificó el sentido de la circulación del tránsito en nuestro país en 1945. En aquella época, se fueron sustituyendo los vehículos de origen inglés (con volante a la derecha) por los de origen estadounidense (con volante a la izquierda) y se puso en vigencia la modificación del cambio de mano con nuevo sentido de circulación por la derecha. Esto significó cambiar normas y señales viales, concientizar a la población y reducir las velocidades máximas como modo de prevención. Cabe mencionar que, contrariamente a lo que se podría suponer, no ocurrieron incidentes viales ese primer día según los registros oficiales.

En la actualidad, los incidentes de tránsito en el país, son la primera causa de muerte en menores de 35 años, y la tercera sobre la totalidad de causas en todos los habitantes. A nivel mundial, Argentina es uno de los países con mayor índice de mortalidad como consecuencia de los mismos. Tal es así, que estadísticamente, la Asociación Civil “Luchemos por la vida” informó que en el último año (2019), el promedio de mortalidad fue de 19 personas por día y de 6.627 al año, con aproximadamente 120.000 personas lesionadas en diferentes grados de severidad y miles de discapacitados por incidentes viales. Aunque, en lo que respecta a este año las cifras han disminuido notablemente debido al aislamiento social preventivo obligatorio por la pandemia por COVID-19.

En general, las múltiples causas de estos incidentes tienen que ver con el incumplimiento de las normas, recordando que todos ellos se pueden prevenir. Es por esto que hablamos de incidentes (prevenibles) y no de accidentes (no se puede prevenir). Como consecuencia, la Asociación Argentina de Cirugía resalta la importancia de difundir dichas causas con el objetivo de concientizar y motivar la prevención, considerada cómo la primera gran medida para disminuir la morbi-mortalidad por incidentes de tránsito. Por otra parte es necesario acercar algunas recomendaciones para saber cómo actuar y no ocasionar más daño a las personas lesionadas, explica el Dr. Rubén Algieri. Médico Cirujano (MAAC)- (MN 77857). Coordinador de la Comisión de Trauma, Urgencias y Cuidados Críticos de la Asociación Argentina de Cirugía.

PRINCIPALES CAUSAS

Exceso de velocidad.

Ingesta de bebidas alcohólicas.

Hablar o mensajear por celular, sea conductor o peatón.

Conducir de noche, con niebla o lluvia.

Falta o inadecuado uso de cinturón de seguridad.

No respetar que los niños siempre deben ir en los asientos traseros, ajustados con cinturón de seguridad de tres puntos y en sillas especiales si son pequeños.

Llevar objetos pesados o punzantes sueltos y que puedan lesionar a los ocupantes.

Ciclistas sin luces, elementos reflectantes y casco protector.

Motociclistas sin casco protector y que además no respeten normas de tránsito.

No respetar prioridad de paso peatonal.

No respetar prioridad de paso en avenidas, rutas o de acuerdo a sentido de dirección.

No respetar las señales de tránsito.

Desconocimiento del vehículo que se conduce.

Dado que cualquier individuo puede ser partícipe o presenciar el momento de un incidente de tránsito, es importante estar preparado para saber cómo actuar ante dicha situación y proteger a las eventuales víctimas sin generar más daño.

Recomendaciones frente a un incidente de tránsito

En caso de presenciar un incidente es fundamental detenerse en un lugar seguro para auxiliar a las víctimas.

En el caso de detenerse a auxiliar es necesario señalizar con balizas el lugar del incidente para no provocar otros incidentes.

Llamar de manera urgente al servicio de emergencias, policía y/o bomberos.

Saber identificar el lugar del hecho, cantidad y edades aproximadas de las víctimas y situación de las mismas. Por ejemplo: si se encuentran atrapadas en algún vehículo o si fueron expulsadas, si hay sangre alrededor de las mismas y, en lo posible el estado de conciencia en que se encuentran, para transmitir esos datos al sistema de emergencias.

Socorrer, tranquilizar y acompañar permanentemente a las víctimas evitando su movilidad cervical hasta tanto llegue personal sanitario profesional.

Si no hay riesgo de incendio o atropello, no intentar sacar o movilizar a las víctimas.

En caso de incendio de un automóvil se puede usar extintor o arena. Nunca arrojar agua al combustible derramado.

En lo posible, usar protección personal respecto al contacto con sangre o fluidos corporales de las víctimas. Si no lo posee debe tener la precaución de realizar luego un adecuado lavado de manos y consultar al personal sanitario para saber cómo debe continuar con su protección.

Ante heridas cortantes profundas, realizar el control del sangrado externo mediante la compresión con gasas o vendas (que se deben llevar en todo botiquín sanitario del auto al igual que guantes de protección) o eventualmente algún lienzo limpio en el sitio de sangrado y/o mediante la utilización de torniquete (o similar). En caso de miembros superiores o inferiores además se puede elevar el miembro involucrado hasta tanto llegue personal sanitario profesional.

Prevenir la hipotermia (pérdida de calor) cubriendo a las víctimas con ropas o mantas hasta que llegue personal sanitario para su asistencia.

No realizar el traslado de las víctimas en vehículo particular, excepto si se encuentran en un lugar incomunicado. En este caso se deberá colocar a la víctima sobre una superficie dura en posición acostada hacia arriba (preferentemente un vehículo del tipo camioneta o camión), con un acompañante que lo tranquilice y mantenga la inmovilización de su columna cervical, e ir a velocidad moderada.

En el caso que ya haya personal sanitario o policial en el lugar del incidente, usted no debe detenerse. Debe aminorar la marcha pero no demasiado para no impedir u obstruir el paso de vehículos de asistencia médica o policial, y además para no producir nuevos incidentes. Es importante cumplir con las indicaciones del personal policial y/o de tránsito para agilizar la asistencia de las víctimas.

En conclusión, todos los incidentes de tránsito se pueden evitar recordando que la prevención es el mejor aliado para salvar vidas.