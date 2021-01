A pesar del aumento, conviene la construcción de casas country

Si bien en los últimos meses del año se comprobó un aumento de los costos de construcción que alcanzó el 18%, según señala el último informe de Reporte Inmobiliario, el valor promedio del M2 en lo que refiere a las construcciones de categoría como las casas country sigue bastante por debajo del valor histórico.

A mediados de año una conjunción de factores hizo que el momento fuera óptimo para quienes contaban con un terreno en un barrio cerrado den inicio a sus obras con viento a favor. Con valores estimados en U$S 750 el M2, la ocasión hasta octubre era ideal. Y pese a que en el último mes se registró un aumento en el costo que alcanzó el 18%, especialistas aseguran que el precio final estimado sigue bastante por debajo de los precios históricos.

“Sigue siendo un buen momento, porque hace unos años el valor se ubicaba entre los U$S 1200 y hasta U$S 1500 el M2, hoy podemos pensar en un valor de M2 que puede rondar los U$S 800 o un poco más con el aumento de costos”, señaló Roberto Botti, de Botti Arquitectos, estudio referente en este tipo de construcciones. “Lo único que hay que tener en cuenta hoy, a diferencia de otros años, es que tenes que “renegar” un poquito más con los materiales porque en definitiva hay más inestabilidad en el precio final por algunos faltantes”, destacó en el sitio www.on24.com.ar

Sobre este punto, Botti refirió una serie de condimentos que confluyeron en las variables del proceso de construcción durante este año en particular. “Lo que sucede en este momento es que no hay valores de referencia concretos de algunos ítems. La falta de productos se sigue notando, hubo algunos productos por ejemplo la arena que fue un conflicto puntual con un sindicato, pero sigue habiendo productos en falta. Por el momento el problema que tienen las empresas se lo siguen adjudicando al Covid”, explica los argumentos que le brindan y suma las posibles especulaciones de algunos sectores.

Entre otras posibles causas señaló que las pequeñas obras y refacciones que se concretaron este año, en que la pandemia empujó a volcar algunos ahorros al hogar, pueden haber influido en la alta demanda y poca oferta de algunos productos de construcción pero descarta que sea la principal de las variables ni mucho menos responsable de la situación.

Con algunas dificultades operativas en la construcción debido a los productos en falta, en definitiva pese a que en noviembre del 2020 se manifestaron aumentos que empujaron los costos a un alza del 18%, el momento sigue siendo para aprovechar. Construir una vivienda con muy buen nivel de terminaciones de unos 300 M2, promedio de la mayoría de las casas tipo country, se ubica hoy en los U$S 313.166. Muy por debajo de los U$S 578.369 que se requerían en el 2017, tal como señala Reporte Inmobiliario.

En este sentido, el arquitecto aconsejó a quienes cuentan con la posibilidad de construir una vivienda en un barrio privado aprovechen el momento que “sigue siendo bueno”, teniendo precaución de trabajar con proveedores de confianza, “que quienes deciden acopiar material lo hagan con proveedores serios que no hayan tenido problema con la entrega de materiales”.